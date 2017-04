Die Frauen von Titelverteidiger TSV Wasserburg stehen zum fünften Mal in Folge im Finale um die deutsche Basketball-Meisterschaft. Der zehnmalige Titelträger gewann auch das zweite Halbfinale der Serie best of three bei den TV Saarlouis mit 78:57 (42:21). Das Hinspiel hatte der TSV in eigener Halle mit 88:62 für sich entschieden. Wasserburg peilt die fünfte Meisterschaft in Folge an. Der Gegner wird noch zwischen Grüner Stern Keltern und dem BC Marburg ermittelt. Spiel eins hatte Keltern 77:60 gewonnen. Die zweite Begegnung findet am Freitag in Marburg statt.