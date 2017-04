Titelverteidiger Berlin Volleys hat im zweiten Anlauf den erneuten Einzug ins Play-off-Finale um die deutsche Meisterschaft geschafft. Die Mannschaft von Trainer Roberto Serniotti entschied das dritte und entscheidende Halbfinale gegen die United Volleys RheinMain in der heimischen Max-Schmeling-Halle mit 3:2 (25:23, 30:28, 19:25, 24:26, 15:10) für sich. Für Berlin ist es das siebte Finale in Folge. Gegner in der Endspielserie best of five ist der 13-malige Titelträger VfB Friedrichshafen, der am Sonntag (14:30 Uhr) zunächst Heimrecht hat.