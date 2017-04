Titelverteidiger Real Madrid trifft im Halbfinale der Champions League auf den Stadtrivalen Atletico. Das ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Die Königlichen haben im Hinspiel am 2. Mai Heimreicht. Die Begegnung ist die Neuauflage der Endspiele von 2014 und 2016, in denen Real jeweils den Titel geholt hatte. Das zweite Halbfinale bestreiten AS Monaco und Juventus Turin. Die Monegassen haben im Hinspiel am 3. Mai Heimrecht. Die Rückspiele finden am 9. und 10. Mai statt, das Finale steigt am 3. Juni im walisischen Cardiff.