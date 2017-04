Manchester United trifft im Halbfinale der Europa League auf den spanischen Klub Celta Vigo. Die zweite Partie bestreiten Schalke-Bezwinger Ajax Amsterdam und Olympique Lyon, wie die Auslosung am Freitag in Nyon ergab. United muss am 4.Mai zunächst in Spanien antreten. Im zweiten Duell hat Ajax Amsterdam zunächst Heimrecht gegen Olympique Lyon. Die Begegnung findet bereits am Mittwoch, 3.Mai, statt, da einen Tag später in den Niederlanden der Volkstrauertag begangen wird. Die Rückspiele werden am 11.Mai ausgetragen. Das Endspiel findet am 24.Mai in Stockholm statt.