Der FC Bayern will seinen Ärger über die Schiedsrichterleistung in der Champions League in der Bundesliga-Partie gegen Mainz vertreiben. Im Abendspiel kann Dortmund mit einem Sieg in Gladbach den Anschluss an die direkte CL- Qualifikation schaffen. Wolfsburg ist bei Hertha BSC zu Gast. Die abstiegsbedrohten Augsburger treten in ihrem 200.Bundesligaspiel bei den seit zehn Spielen sieglosen Frankfurtern an. Verliert Darmstadt das Kellerduell beim Hamburger SV, ist ihr Abstieg besiegelt. Realistischer erscheint die Rettung für Ingolstadt, die daheim gegen Bremen spielen.