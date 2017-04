Die Washington Capitals haben sich in den Playoffs der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL ohne Torhüter Philipp Grubauer einen ersten Matchball erspielt. Der Hauptrundensieger um Superstar Alexander Owetschkin besiegte die Toronto Maple Leafs nach Verlängerung 2:1 und führt in der Best-of-Seven-Serie nun 3:2. Mit einem Sieg am Sonntag in Toronto können die Capitals in die nächste Runde einziehen. Die Boston Bruins konnten das drohende Aus gegen die Ottawa Senators mit einem knappen 3:2-Sieg nach der zweiten Verlängerung noch abwenden. Ottawa führt in der Serie nur noch mit 3:2.