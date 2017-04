Elisabeth Seitz hat bei der Turn-EM erstmals eine Medaille in der Konkurrenz am Stufenbarren gewonnen. Obwohl sie eine Verbindung wegließ und bei der Landung einen Schritt machte, reichte es für die Vorkampfbeste in Cluj-Napoca mit 14,133 Punkten gemeinsam mit Mehrkampf-Europameisterin Elissa Downie aus Großbritannien zur Bronzemedaille. Seitz, die Vize-Europameisterin von 2011 im Mehrkampf, erkämpfte damit die erste Medaille für den DTB an diesem Gerat seit sechs Jahren. Der Sieg ging erstmals in der EM-Geschichte an Belgien. Nina Derwael gewann mit 14,633 Punkten vor Jelena Jeremina (RUS).