Gut fünf Wochen vor der Heim-WM in Düsseldorf (29.Mai bis 5.Juni) kommt es beim World-Tour-Turnier in Incheon zu einem deutschen Finale. Timo Boll kämpft bei den Korea Open gegen den 24-Jährigen Patrick Franziska, der zum ersten Mal in einem World-Tour-Endspiel steht, um seinen 19.Titel. Der 36-Jährige Boll besiegte am Samstag den Weltranglisten-24. Maharu Yoshimura aus Japan in der Vorschlussrunde 4:2, Franziska folgte dem Düsseldorfer am Nachmittag ins Finale. Der Saarbrücker schlug den Südkoreaner Lim Jonghoon mit 4:1. Das Endspiel findet am Sonntag (8:45 Uhr) statt.