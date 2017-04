Die Kenianerin Mary Keitany hat den London-Marathon mit der besten je in einem reinen Frauen-Rennen gelaufenen Zeit gewonnen. Die 35-Jährige triumphierte beim wichtigsten Frühjahrs-Rennen in 2:17:01 Stunden, schneller war bislang nur die Britin Paula Radcliffe bei ihrem Weltrekord 2003 an gleicher Stelle (2:15:25). Damals hatte Radcliffe allerdings männliche Begleitung. Zweite wurde in 2:17:56 Stunden die Äthiopierin Tirunesh Dibaba. Bei den Männern gewann der Kenianer Daniel Wanjiru in 2:05:49 Stunden. Nur Zweiter wurde Kenenisa Bekele aus Äthiopien in 2:05:57 Stunden.