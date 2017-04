Angelique Kerber hat die Führung in der Tennis-Weltrangliste zumindest vorübergehend an die schwangere Serena Williams (USA) verloren. Die 29-Jährige rutschte im WTA-Ranking auf Platz zwei, weil das Turnier in Stuttgart in diesem Jahr eine Woche später als 2016 stattfindet. Kerber hatte in der vergangenen Saison in Stuttgart triumphiert. Zieht Kerber in Stuttgart ins Halbfinale ein, löst sie Williams, die ihre Saison beendet hat, wieder an der Spitze ab. In der ersten Runde hat die zweimalige Grand-Slam-Siegerin ein Freilos.