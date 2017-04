Der SSC Palmberg Schwerin ist zum elften Mal deutscher Volleyball-Meister. Die SSC-Damen gewannen in der ausverkauften heimischen Arena nach nur 71 Spielminuten glatt mit 3:0 auch das dritte PlayoffFinale gegen Allianz MTV Stuttgart und machten damit ihren ersten Titelgewinn seit 2013 perfekt. Die in der Playoff-Finalrunde der Serie "Best of five" bereits mit 2:0 führenden Gastgeberinnen begannen hochkonzentriert und ließen schon im ersten Durchgang nichts anbrennen. Doch was danach folgte, kam einer Demütigung des Pokalsiegers und Supercupgewinners aus Schwaben gleich.