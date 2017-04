Der Fußball-Weltverband FIFA hat die Bedingungen für eine Akkreditierung beim Confederations Cup in Russland klargestellt und Journalisten freie Arbeitsmöglichkeiten an Spielorten zugesichert. "Journalisten, die eine FIFA- Akkreditierung für den FIFA Konföderationen-Pokal erhalten, können an den Spielorten und in den umliegenden Gebieten ohne jede Einschränkung frei arbeiten", teilte die FIFA mit. Für Tätigkeiten in anderen Städten müssen Journalisten indes eine Akkreditierung beim russischen Außenministerium einholen.