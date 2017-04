Mit einem runderneuerten Kader und einem komplett ausgetauschten TorhüterTrio leitet Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm den Endspurt der Vorbereitung auf die Heim-WM ein. Anderthalb Wochen vor dem Eröffnungsspiel gegen die USA in Köln berief Sturm zehn neue Spieler inklusive der angekündigten NHL-Verstärkung von Verteidiger Dennis Seidenberg und Torhüter Thomas Greiss (beide New York Islanders) in den vorläufigen WM-Kader. "Wir wollen die kommenden Tage nutzen, um in den WM-Rhythmus zu kommen", sagte Sturm am Dienstag anlässlich seines vorletzten Cuts für das Aufgebot.