Innenverteidiger Sergio Ramos von Real Madrid ist nach seiner harten Attacke gegen Lionel Messi im Clasico gegen den FC Barcelona (2:3) glimpflich davongekommen. Der spanische Verband RFEF sprach gegen den Welt-und Europameister für die Rote Karte lediglich ein Spiel Sperre aus. Der 31-Jährige wird Real somit nur im Ligaspiel bei Deportivo La Coru a am Mittwochabend fehlen. Ramos war am Sonntag in der 77.Minute beidbeinig von der Seite in Messi gegrätscht. Der Argentinier revanchierte sich mit Barcelonas Siegtor in der vierten Minute der Nachspielzeit.