DFB-Präsident Reinhard Grindel hat in der Debatte um Fan-Entgleisungen die DFL in die Pflicht genommen. "Die DFL muss jetzt darstellen, wie sie diese Vorfälle auf Dauer unterbinden will", sagte Grindel in der "Sport Bild". Wegen der Schmähungen gegen Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp in Köln und wegen eines Hassplakats von Frankfurter Fans gegen die Polizei ermittelt derzeit der DFB-Kontrollausschuss gegen beide Bundesliga-Klubs. Liga-Präsident Reinhard Rauball hatte am Wochenende auf die unabhängige Sportgerichtsbarkeit beim DFB verwiesen und betont, dass man die Vorfälle "aufs Schärfste" missbillige.