Qualifikantin Tamara Korpatsch ist beim Sandplatz-Turnier in Stuttgart in der ersten Runde ausgeschieden. Die 21-Jährige unterlag der spanischen Weltranglisten-25. Carla Suarez Navarro 2:6, 4:6. Korpatsch ist Nummer 140 der Welt und nahm erstmals am Turnier teil. Erste Spielerin im Viertelfinale ist Simona Halep. Die an Nummer vier gesetzte Rumänin benötigte für das 6:2, 6:3 gegen Barbora Strycova (Tschechien) 74 Minuten. Halep trifft in der Runde der letzten acht auf die Britin Johanna Konta oder Anastasija Senestov). Angelique Kerber steigt am Donnerstag gegen die Französin Kristina Mladenovic ein.