Borussia Dortmund steht im Finale des DFB-Pokals. Der BVB gewann beim FC Bayern München in einer hochklassigen Partie mit 3:2 (1:2) und trifft nun im Finale am 27.Mai in Berlin auf Eintracht Frankfurt. Die SGE hatte am Dienstag Borussia Mönchengladbach nach Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb geworfen. In einer spannenden Partie ging der BVB nach einem krassen Fehler von Javi Martinez durch Marco Reus in Führung. Martinez und Mats Hummels drehten die Partie zum 2:1-Pausenstand. In der Folge versäumte es der FCB, den Sack zuzumachen. Das rächte sich: Aubameyang und Dembele schossen den BVB ins Finale.