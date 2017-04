Die 2.Etappe der Tour de Romandie in der Schweiz ist wegen Schneefalls um 25 Kilometer verkürzt worden. Der Tagesabschnitt wird am Sitz des Radsport-Weltverbandes UCI in Aigle gestartet und endet nach 136,5 Kilometern in Bulle. Das teilte die UCI mit. In der Gesamtwertung führt weiter der italienische Prologsieger Fabio Felline. Der dreifache britische Toursieger Chris Froome, der sich auf die am 1. Juli in Düsseldorf startende Frankreich-Rundfahrt vorbereitet, liegt 29 Sekunden zurück. Die Tour de Romandie endet am Sonntag.