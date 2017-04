Die 2.Liga geht in die entscheidende Phase. An der Spitze kämpfen vier Teams um den Aufstieg, gegen den Abstieg spielt derzeit noch die halbe Liga. Von den vier Mannschaften am oberen Ende der Tabelle legt am Freitag (18:30 Uhr) Union Berlin vor. Das Team von Trainer Jens Keller hat Sandhausen zu Gast. Stuttgart spielt am Samstag, Hannover und Braunschweig sind am Sonntag dran. Einen enorm wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt kann der FC St.Pauli machen. Die Hamburger empfangen den 1.FC Heidenheim. Im dritten Spiel am Freitagabend stehen sich der VfL Bochum und Dynamo Dresden gegenüber.