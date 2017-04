Der HSV muss im Punktspiel am Sonntag beim FC Augsburg neben Stammtorhüter Rene Adler (Rippenbruch) auch dessen Stellvertreter Christian Mathenia ersetzen. Die Nummer zwei im HSVTor laboriert weiterhin an einer schweren Knieprellung, die einen Einsatz im Duell mit dem FCA nicht zulässt, wie HSVTrainer Markus Gisdol sagte. Er plant nun mit Tom Mickel zwischen den Pfosten. Der 28 Jahre alte Schlussmann des HSV-Regionalligateams hat bisher ein Bundesligaspiel absolviert, am letzten Spieltag der vorigen Saison ebenfalls in Augsburg (3:1). "Wir haben großes Vertrauen in ihn", so Gisdol.