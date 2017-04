Ein torloses Derby hat Manchester United und Lokalrivale Manchester City im Kampf um die direkte ChampionsLeague-Qualifikation nicht weiter gebracht. Nach dem 0:0 bleiben die Red Devils in der Premier League Tabellen- Fünfter hinter Man City. Trotz zahlreicher Offensivaktionen konnte sich in dem temporeichen Duell vor 54.000 Zuschauern keine Mannschaft durchsetzen. In der 84. Minute sah Uniteds Marouane Fellaini wegen eines Kopfstoßes die Rote Karte. In der Nachspielzeit wurde ein Treffer von Gabriel Jesus für City wegen Abseits nicht anerkannt.