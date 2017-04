Die Leichtathletik-Europameisterschaften finden 2020 in Paris statt. Das gab der europäische Verband EAA am Freitag bekannt. Die französische Hauptstadt war nach dem Rückzug von Tiflis/Georgien der einzige Kandidat. Austragungsort der 26.Freiluft-EM vom 26. bis 30.August 2020 ist das 20.000 Zuschauer fassende Stadion Charlety. 2018 gehen die Titelkämpfe in Berlin über die Bühne. Paris war bislang nur einmal Gastgeber einer Leichtathletik-EM, 1938 wurden dort die Männertitel vergeben. Die Frauen gingen damals in Wien an den Start.