Schiedsrichter Deniz Aytekin wird am 27.Mai das DFB-Pokal-Endspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund in Berlin leiten. Der 38-Jährige vom TSV Altenberg in Bayern ist seit 2011 FIFA-Schiedsrichter und pfiff bislang 128 Bundesligaspiele. "Deniz pfeift eine konstant gute Saison in der Bundesliga", sagte der Chef der DFB-Schiedsrichterkommission, Lutz Michael Fröhlich. "Zudem hat er in seinen drei bisherigen Partien des DFBPokals souveräne Leistungen gezeigt, zuletzt im Halbfinale zwischen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt."