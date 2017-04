Carlo Ancelotti sieht seine eigenen Ansprüche in seinem ersten Jahr bei Bayern München nicht erfüllt. "Ich bin nicht zufrieden mit dieser Saison", sagte er am Freitag. Kein Verständnis zeigte Ancelotti für Kritik an seinem angeblich zu anspruchslosen Training, die Präsident Uli Hoeneß und Spieler intern geäußert haben sollen. Die Vorwürfe seien "nicht wahr", so Ancelotti, der anfügte: "Das ist mein Stil, so werde ich weitermachen." Zuvor hatte sich Vorstandschef KarlHeinz Rummenigge in der "Bild" vor Ancelotti gestellt. Über den Coach werde "nicht diskutiert".