Der SC Paderborn hat im Kampf gegen den dritten Abstieg in Folge neue Hoffnung geschöpft. Das Team von Steffen Baumgart gewann zum Auftakt des 35.Spieltags bei Fortuna Köln in Unterzahl mit 1:0 (0:0) und kletterte zumindest für eine Nacht auf einen Nichtabstiegsplatz. Der SCP überholte mit 39 Punkten die zweite Mannschaft von Werder Bremen (37), die am Samstag nachziehen kann. Aykut Soyak traf in der 89.Minute für den SC Paderborn, der zuletzt am 24. Spieltag auf einem Nichtabstiegsplatz gelegen hatte. Zuvor hatte Paderborns Tim Sebastian wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen (72.).