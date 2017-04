Innenverteidiger Ömer Toprak steht Bayer Leverkusen möglicherweise im richtungweisenden Kellerduell beim FC Ingolstadt am kommenden Samstag aufgrund eines Bänder-Teilanrisses im linken Sprunggelenk nicht zur Verfügung. Das gab der Werksklub nach einer Kernspin-Tomographie von Toprak bekannt. Der türkische Nationalspieler, der in der kommenden Saison zu Borussia Dortmund wechselt, hatte sich am Freitagabend in der Anfangsphase beim 1:4 gegen Schalke 04 verletzt und war in der 19.Minute durch Jonathan Tah ersetzt worden.