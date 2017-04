Der FC Viktoria Köln hat den Meistertitel in der Regionalliga West gewonnen und spielt um den Aufstieg in die 3. Liga. Die Mannschaft feierte einen 5:1 (3:1)-Sieg gegen Rot-Weiß Oberhausen und kann drei Spieltage von dem Saisonende nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden. West-Titelträger Viktoria trifft in zwei Relegationsspielen um den Aufstieg in die 3.Liga auf Carl Zeiss Jena. Die Thüringer haben bereits am Freitag den Staffelsieg der Regionalliga Nordost perfekt gemacht. Das Hinspiel soll am 28.Mai in Köln steigen, das Rückspiel ist für 31.Mai in Jena terminiert.