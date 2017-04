Der FC Bayern München steht trotz des Ausscheidens aus der Champions League und des DFB-Pokals hinter Trainer Carlo Ancelotti: "Er hat unser vollstes Vertrauen", sagte Karl-Heinz Rummenigge im sportstudio. Niemand beim FCB werfe dem Coach vor, zu lasch trainieren zu lassen, wie es einige Medien verbreitet hatten: "Das ist eine Ente, wir werden dagegen juristisch vorgehen", so der Vorstandsboss. Sollte ein Umbruch in der Mannschaft stattfinden, so werde man diesen Weg "sorgfältig und sensibel" miteinander planen. "Wir lassen uns nicht in Aktionen hineinreiben", so Rummenigge.