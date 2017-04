Raquel Atawo und Jelena Ostapenko haben den Doppeltitel beim WTA-Turnier in Stuttgart gewonnen. Das amerikanischlettische Duo bezwang im Finale des Sandplatzevents die topgesetzten Abigail Spears (USA) und Katarina Srebotnik (Slowenien) mit 6:4, 6:4. Die an Position drei gesetzten Atawo und Ostapenko traten in Stuttgart die Nachfolge von Kristina Mladenovic/Caroline Garcia (Frankreich) an. Als letzter deutscher Profi war im Doppel AnnaLena Grönefeld im Halbfinale mit ihrer tschechischen Partnerin an Kveta Peschke an Spears/Srebotnik gescheitert (4:6, 3:6).