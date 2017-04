Die ukrainische Tennisspielerin Jelina Switolina (22) hat das WTA-Turnier in Istanbul gewonnen. Die an Position eins gesetzte Switolina ließ im Finale der Belgierin Elise Mertens (Nr.6) beim 6:2, 6:4 kaum eine Chance und feierte ihren siebten Titel auf der Profitour; in diesem Jahr war es nach den Erfolgen in Taipeh und Dubai bereits ihr dritter. Andrea Petkovic (Darmstadt/Nr.8) war in Istanbul in der ersten Runde überraschend an der 16 Jahre alten Ukrainerin Dajana Jastremska gescheitert.