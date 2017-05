Der SSC Neapel hat im Kampf um den erneuten Einzug in die Champions League einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Die Süditaliener gewannen in der Serie A bei Inter Mailand mit 1:0 (1:0) und festigten Tabellenplatz drei in der italienischen Fußball-Meisterschaft. Den entscheidenden Treffer erzielte der Spanier Jose Callejon in der 43.Minute. Damit verkürzte das Team aus Neapel den Rückstand auf den Zweiten AS Rom vier Spieltage vor Saisonende auf einen Zähler. AS hatte zuvor das Stadtderby gegen Lazio Rom mit 1:3 (1:1) verloren. Spitzenreiter Juventus Turin hat zehn Punkte Vorsprung auf Napoli.