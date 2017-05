Olympiasieger Christoph Harting wird beim Diamond-League-Meeting am 13.Mai in Shanghai eine Diskus-Premiere erleben. Erstmals werden Frauen und Männer gemeinsam in einem Wettbewerb starten und abwechselnd werfen. Die Wertung wird getrennt sein. Wie de Leichtathletik-Weltverband IAAF am Montag mitteilte, soll dieses Pilotprojekt bei Meetings in Oslo (15.Juni) und Stockholm (18. Juni) fortgesetzt werden. In Shanghai wird Harting somit zusammen mit der kroatischen Olympiasiegerin Sandra Perkovic in den Ring steigen. Robert Harting plant wohl, später in die Saison einzusteigen.