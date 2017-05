Olympiasieger Fabian Hambüchen denkt über ein Comeback bei der Turn-WM 2019 in Stuttgart nach. "Ich habe ja nach Rio gesagt, meine internationale Karriere ist beendet", sagte der 29-Jährige dem SWR-Hörfunk. "Aber so 'ne WM in Stuttgart, die reizt natürlich." Auch einen Start bei Olympia 2020 in Tokio schloss Hambüchen nicht aus: "Wenn ich noch konkurrenzfähig bin, dann kann man diese Überlegung vielleicht mal antreiben. Aber erst einmal eins nach dem anderen." Hambüchen hatte in Rio Gold am Reck geholt und danach seine internationale Karriere für beendet erklärt.