Deutschlands Ringer haben am ersten Tag der Europameisterschaften die Medaillen verpasst. Im serbischen Novi Sad hatte Katharina Baumgartner in der Klasse bis 48 Kilogramm am Dienstag eine Chance über die Hoffnungsrunde, unterlag dort aber der erfahrenen Fredrika Petersson aus Schweden. Die Sportlerin vom SC Anger in Oberbayern hatte ihren Erstrundenkampf gegen Ilona Semkiw verloren. Weil es die Ukrainerin aber in das Finale schaffte, durfte Baumgarnter in der Hoffnungsrunde um Bronze kämpfen. Bei den Freistil-Männern schied Benjamin Sezgin im Viertelfinale bis 86 Kg Selim Yasar aus der Türkei aus.