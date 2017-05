Julia Görges ist beim Tennis-Turnier in Prag gleich in der ersten Runde gescheitert. Eine gute Woche nach ihrem starken Auftritt in der Fed-Cup-Relegation gegen die Ukraine verlor Görges 4:6, 0:6 gegen Lokalmatadorin Barbora Strycova. Die Tschechin ist bei der Veranstaltung an Nummer drei gesetzt. Am Montag waren schon Carina Witthöft und Annika Beck ausgeschieden. Einzige Deutsche im Achtelfinale ist damit Mona Barthel. Sie besiegte die an Nummer sechs gesetzte Chinesin Zhang Shuai 6:0, 6:3. Das Sandplatzturnier in der tschechischen Hauptstadt ist mit 226.750 Dollar dotiert.