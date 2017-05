Das deutsche Handball-Nationalteam muss beim EM-Qualifikationsspiel (Mi., 20 Uhr) in Slowenien auf Steffen Weinhold und Kai Häfner verzichten. Wie Bundestrainer Christian Prokop mitteilte, sind beide erkrankt und haben die Reise nach Ljubljana nicht angetreten. Prokop ist optimistisch, dass der Europameister die beiden Ausfälle verkraftet. "Wir sind taktisch so vorbereitet, dass wir das aber kompensieren können", sagte der Bundestrainer. Das DHB-Team führt die Gruppe 5 mit 4:0-Punkten an, der WM-Dritte Slowenien hat 3:1-Zähler. Bereits am Samstag kommt es in Halle/ Westfalen zum Rückspiel.