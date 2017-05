Olympiakos Piräus komplettiert das Final Four der Basketball-EuroLeague im Mai in Istanbul. Der griechische Klub besiegte Anadolu Efes Istanbul mit 87:78 und setzte sich in der Best-of- five-Serie mit 3:2 durch. Olympiakos folgt ZSKA Moskau, Fenerbahce Istanbul und Real Madrid in das Turnier der vier besten europäischen Basketball-Vereine. Real trifft am 19.Mai auf Istanbul, Piräus kämpft gegen Moskau um den Einzug ins Endspiel. Das Spiel um Platz drei und das Finale finden am 21.Mai statt.