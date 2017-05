Alexander Siebeck verlässt RB Leipzig zum Saisonende und schließt sich dem Zweitliga-Absteiger Karlsruher SC an. Das gaben die Leipziger am Mittwoch bekannt. Siebeck ist derzeit noch Kapitän der U23-Mannschaft von RB, die in der Regionalliga Nordost spielt. Das Team wird zum Saisonende aufgelöst. Der 23-Jährige offensive Mittelfeldspieler kam in dieser Saison in 30 von bislang 31 Spielen von Beginn an zum Einsatz und erzielte vier Tore.