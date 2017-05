Erneuter Preisgeldanstieg in Wimbledon: Wie die Organisatoren mitteilten, schüttet der All England Club in diesem Jahr 31,6 Millionen Pfund (37,4 Millionen Euro) aus (+12,5 Prozent). Die Sieger im Männer- und Fraueneinzel bekommen je 2,2 Millionen Pfund (2,6 Millionen Euro/+10 Prozent). Seit 2011 (14,6 Millionen Pfund) hat sich das Preisgeld in Wimbledon mehr als verdoppelt. Rekordhalter sind weiter die US Open in New York, bei denen im vergangenen Jahr 46,3 Millionen Dollar (41,7 Millionen Euro) ausgeschüttet wurden. Die 131. Wimbledon-Auflage startet am 3.Juli und damit so spät wie seit 1895 nicht mehr.