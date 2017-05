LeBron James hat die Cleveland Cavaliers zum zweiten Sieg gegen die Toronto Raptors in den Playoffs der NBA geführt. Der US-Amerikaner erzielte beim 125:103 (62:48) des Titelverteidigers 39 Punkte und sorgte fast im Alleingang für die 2:0-Führung in der Serie Best- of-Seven. Mit einem Erfolg in Spiel drei am Freitag in Toronto könnten die Cavs für eine Vorentscheidung sorgen. Die San Antonio Spurs haben sich für die Auftakt-Pleite gegen die Houston Rockets revanchiert. Der fünffache Champion bezwang in Spiel zwei den Texas-Rivalen mit 121:96 (65:55) und glich in der Serie zum 1:1 aus.