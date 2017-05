Zweitligist 1.FC Heidenheim und Abwehrspieler Mathias Wittek arbeiten weiter zusammen. Der noch bis 2018 laufende Vertrag wurde vorzeitig bis 2020 verlängert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Wittek ist seit 2011 in Heidenheim und kommt vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 am Freitagabend (18:30 Uhr) in dieser Saison auf 24 Einsätze in der 2.Bundesliga.