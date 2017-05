Bundesligist Hamburger SV hat sein dreitägiges Trainingslager am Donnerstag in Rotenburg an der Wümme in Niedersachsen bezogen. Die Hanseaten kamen am Mittag in dem Fünf-Sterne- Landhaus Wachtelhof an, wo sie bereits vor zwei Jahren unter Trainer Bruno Labbadia residierten. Sportdirektor Jens Todt rechtfertigte die Maßnahme von Coach Markus Gisdol vor dem drittletzten Spieltag am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Mainz 05. "Das soll kein Zeichen nach außen sein. Wir wollen Dinge ausblenden, die nun auf die Mannschaft einprasseln", sagte er der "Bild"-Zeitung.