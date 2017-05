Eine halbe Stunde vor dem Auftaktspiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft gegen die USA wird die Heim-WM in Köln am Freitag offiziell eröffnet. Um 19:15 Uhr öffnen die Tore, um 19:45 Uhr beginnt die Eröffnungsfeier, um 20:15 Uhr findet das erste Bully statt. Es wird aber schon am Nachmittag gespielt: Rekordweltmeister Russland trifft in der deutschen Vorrundengruppe A ab 16:15 Uhr auf Schweden. Topfavorit Kanada greift ebenfalls am Abend in das Turnier ein. Die Ahornblätter treffen in Paris auf Tschechien. Um 16:15 Uhr spielen dort bereits Finnland und Weißrussland.