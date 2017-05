Alexander Zverev hat beim Turnier in München als einziger Deutscher das Halbfinale erreicht. Der an Nummer drei gesetzte Hamburger besiegte in einem packenden Match Jan-Lennard Struff mit 3:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) und kann sich Hoffnungen auf sein fünftes Finale auf der ATP-Tour machen. Qualifikant Yannick Hanfmann ist indes ausgeschieden. Der 25 Jahre alte Karlsruher, der zum ersten Mal überhaupt in einem Hauptfeld stand, unterlag dem an Nummer zwei gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut mit 3:6, 3:6. Zverev trifft nun in der Vorschlussrunde auf Bautista Agut.