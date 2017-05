Die WM-Dritte Gesa Felicitas Krause hat ihren deutschen Rekord über 3000 m Hindernis beim Diamond-League-Meeting der Leichtathleten in Doha/Katar verbessert. Die Europameisterin über 3000 Meter Hindernis verbesserte am Freitagabend in Katar als Siebte ihre eigene Bestzeit auf 9:15,70 Minuten. Die 24-Jährige aus Trier war bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro in der damaligen Rekordzeit von 9:18,41 Minuten Sechste geworden. Das Rennen in Doha gewann Hyvin Kiyeng aus Kenia in 9:00,12 Minuten.