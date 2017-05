Nationalspieler Leon Draisaitl steht mit den Edmonton Oilers vor dem Playoff-Aus in der NHL. Der Kölner verlor mit den Kanadiern in einem hochdramatischen fünften Match der Best-of-Seven- Serie bei den Anaheim Ducks 3:4 (0:0, 3:0, 0:3, 0:1) nach zweimaliger Verlängerung und droht beim Stand von 2:3 bei einer weiteren Niederlage in Edmonton in der zweiten Runde auszuscheiden. Draisaitl brachte seine Mannschaft mit seinem dritten Playoff-Treffer mit 1:0 in Führung (21.). Vier Minuten vor Ende führte Edmonton mit 3:0, doch mit drei Toren in 3:01 Minuten retteten sich die Ducks in die Overtime.