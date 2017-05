Moto3-Pilot Philipp Öttl hat sich bei einem Sturz im Qualifying zum Großen Preis von Spanien schwere Verletzungen zugezogen und muss in der WM wohl eine längere Pause einlegen. Der 21-Jährige erlitt in Jerez einen dreifachen Bruch des linken Schlüsselbeins und einen Riss im linken Schulterblatt. Am Sonntag oder am Montag wird sich Öttl in Salzburg einem Eingriff unterziehen. Die erste Starteihe in der Moto3 sicherten sich die Spanier Jorge Martin und Aron Canet. In der MotoGP startet Jonas Folger von Platz neun. In der Moto2 starten Marcel Schrötter und Sandro Cortese von Platz neun bzw. 20.