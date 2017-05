Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trifft in der ersten Phase der Qualifikation für die WM 2019 in China auf den Olympia-Zweiten Serbien, Georgien und einen Qualifikanten. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Guangzhou. Nach der EM im August und September startet Deutschland Ende November in die Qualifikation für das Weltturnier. Dabei kommen die jeweils ersten drei Teams aus den acht Vierer-Gruppen in die nächste Runde. Insgesamt schaffen danach zwölf europäische Mannschaften den Sprung in die Endrunde. Die Qualifikation endet im Februar 2019.