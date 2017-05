US-Schauspielerin und Regisseurin Diane Keaton erhält in gut vier Wochen die höchste Auszeichnung des American Film Institute. Die 71-Jährige erhalte den Preis für ihr Lebenswerk, gab das Institut bekannt. Die Auszeichnung werde am 8. Juni in Los Angeles überreicht. Frühere Preisträger waren George Lucas, Tom Hanks, Meryl Streep, Mel Brooks und Jane Fonda. Keaton hatte 1978 den Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle als Annie Hall in Woody Allens "Stadtneurotiker" erhalten. Anschließend war sie noch dreimal für den Preis nominiert, zuletzt 2004 für ihre Rolle in "Was das Herz begehrt".