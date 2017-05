Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler setzt sich nach seinem spektakulären deutschen Rekord von 93,90 m keine Grenzen. "Für den Tag in Doha und mein Gefühl vor Ort war es nah am perfekten Wurf. Aber der Kopf sagt im Nachhinein sofort: Da war schon jemand, der weiter geworfen hat. Also kann es nicht perfekt gewesen sein", sagte Röhler dem Online-Portal "leichtathletik.de". Röhler hatte am Freitag in seinem ersten Wettkampf der Saison in Katar die alte Bestmarke von Raymond Hecht aus dem Jahr 1995 um 1,30 m verbessert und den weltweit besten Wurf seit 20 Jahren abgeliefert.